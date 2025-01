PREMIAÇÃO

Fernanda Torres posta foto antes do Globo de ouro: 'A caminho'

Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama por 'Ainda Estou Aqui'

Estadão

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 20:52

Indicada ao Globo de Ouro 2025, Fernanda Torres postou uma foto em que aparece a caminho da premiação, que acontece neste domingo, 5. Ela concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama por 'Ainda Estou Aqui', que disputa ainda a categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

Fernanda disputa o prêmio com Nicole Kidman (Babygirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Pamela Anderson (The Last Showgirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Segundo a revista Vogue, a atriz brasileira escolheu para a premiação um vestido Olivier Theyskens couture e joias do brasileiro Fernando Jorge, com styling do carioca Antonio Frajado.

Em Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, vendendo mais de 3 milhões de ingressos no Brasil e ganhando destaque internacional em diversas premiações cinematográficas ao redor do mundo.