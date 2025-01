PREMIAÇÃO INTERNACIONAL

BAFTA divulga lista de pré-indicados com 'Ainda Estou Aqui', mas sem Fernanda Torres

Brasil marca presença em outras categorias, com "Guerra Civil", estrelado por Wagner Moura

A Academia Britânica de Cinema e Televisão divulgou nesta sexta-feira (3) a lista de pré-indicados ao BAFTA 2025, e o Brasil marca presença com o filme "Ainda Estou Aqui", que figura entre os dez pré-selecionados na categoria Melhor Filme em Língua Estrangeira. No entanto, a atriz Fernanda Torres, que foi destaque pela sua atuação, não está entre as seis finalistas ao prêmio de Melhor Atriz. A premiação é considerada o “Oscar Britânico”.

Apesar da ausência no BAFTA, Fernanda Torres tem grandes chances de conquistar outro prêmio importante nesta semana. A atriz é uma das favoritas ao Globo de Ouro, que acontece no próximo domingo (5), onde concorre ao prêmio de Melhor Atriz ao lado de Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet e Pamela Anderson. De acordo com a revista Variety, Torres é considerada a favorita para levar o troféu para casa. Além disso, o filme de Walter Salles também concorre a Melhor Filme Estrangeiro no Globo de Ouro.