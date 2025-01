REALITY SHOW

Namorado de Vitória Strada rebate insinuações de romance entre atriz e participante do BBB 25

Daniel Rocha critica fãs que “shippam” a atriz com Eva Pacheco

O ator Daniel Rocha, namorado da atriz Vitória Strada, demonstrou irritação com especulações sobre um possível romance entre a participante do Big Brother Brasil 25 e a bailarina Eva Pacheco, colega de confinamento no reality. As insinuações surgiram após a aproximação entre as duas dentro da casa.