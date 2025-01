ENTENDA

Fernanda Torres precisa declarar prêmio do Globo de Ouro à Receita Federal ao voltar?

A atriz continua nos Estados Unidos para a divulgação do filme "Ainda Estou Aqui"

Segundo o Uol, não é necessário declarar o Globo de Ouro à Receita Federal, pois o prêmio é isento de tributos na entrada do Brasil. O artigo 38 da Lei nº 11.488 diz que objetos comemorativos como troféus, medalhas, estatuetas e placas recebidos em eventos culturais no exterior têm isenção do imposto de importação.

A estatueta do Globo de Ouro é composta por zinco, latão e acrílico, com um revestimento de níquel, cobre, prata e ouro 24K. Cada troféu contém um chip NFC com código exclusivo para garantir sua autenticidade e pesa 7,85 libras (aproximadamente 3,56 kg). A lei indica que os itens como troféus e estatuetas são isentos do Imposto de Importação.