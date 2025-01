NO MEIO DO POVO

Marcelinho e Daniel Cady pegam mototáxi na Lavagem do Bonfim; veja vídeo

Marido de Ivete Sangalo e o filho participaram da tradicional festa religiosa e popular em Salvador

Na legenda do post, o nutricionista e esposo de Ivete Sangalo celebrou a importância do evento. "Hoje é dia de celebrar e agradecer! Obrigado pela saúde, pela família e por tudo que recebemos diariamente. Que a fé e a esperança continuem nos guiando, enchendo nossos corações de gratidão e nossas vidas de bênçãos. Viva o Senhor do Bonfim!", escreveu, destacando a conexão com a religiosidade e gratidão.