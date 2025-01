FIÉIS ILUSTRES

Famosas participam de caminhada em homenagem ao Senhor do Bonfim

Amigas, as atrizes Emanuelle Araújo e Bárbara Paz participaram da caminhada até a Basília do Bonfim juntas

Larissa Almeida

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:44

Emanuelle Araújo e Bárbara Paz vão juntas à caminhada em homenagem ao Senhor do Bonfim Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

As atrizes Emanuelle Araújo e Bárbara Paz participaram da caminhada de Corpo e Alma, que reuniu uma multidão da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Comércio, até a Basílica Nosso Senhor do Bonfim, na manhã desta quinta-feira (16).

As duas combinaram de ir juntas e estavam acompanhadas de familiares. A soteropolitana Emanuelle Araújo, que concilia a carreira de atriz com as demandas como cantora, disse que esta era a primeira vez depois de muito tempo que fazia o percurso. "Hoje eu estou aqui para viver desde o início, desde Nossa Senhora da Conceição até a Colina", ressaltou.