BRASIL

Mulher ganha na mega, decide casar, separa e ex quer levar metade do prêmio; entenda

Ela deu R$ 10 milhões de presente a ele, mas homem diz que foi deixado 'sem nenhum meio de sobreviver'

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 15:23

mega-sena Crédito: Agência Brasil

Que ex pode dar muita dor de cabeça, não é novidade para ninguém, mas a situação de uma mulher que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena e agora pode perder metade do prêmio. O caso aconteceu em Pernambuco.

A mulher, que terá seu nome preservado, trabalhava em uma barraca de lanches de Pernambuco e namorava com um motorista de kombi. O casal começou a namorar em abril de 2020 e noivou em agosto. Em outubro, ela acertou as seis dezenas e os dois decidiram casar 22 dias depois.

A separação veio nove meses depois, segundo a mulher, por conta do comportamento do marido, que estava tendo atitudes grosseiras. No divórcio, que ocorreu com separação total de bens, a mulher deu R$ 10 milhões ao ex e mais R$ 1 milhão para cada um dos filhos dele. Em seguida, ela se mudou de cidade.

Um ano depois, o homem foi à Justiça e pediu metade do valor do prêmio, alegando que eles tinham uma união estável antes do sorteio e que o prêmio foi retirado de uma conta conjunta dos dois. Já a mulher nega a versão do ex. O caso foi revelado pelo Metrópoles.

Em dezembro de 2023, a Justiça bloqueou parte do prêmio até que o caso fosse decidido, o que ainda não ocorreu. O homem pede, ainda, indenização por danos morais e materiais.

"Agindo de má-fé, sendo maquiavélica e sorrateira com relação aos valores do casal, de forma que logo após transferir todo o dinheiro do casal, de forma cruel, imediatamente pediu a separação, queria o divórcio, deixando o requerido sem nenhum meio de sobreviver, pois o mesmo ainda precisava fazer uma cirurgia, e agora se encontrava sem ter condições financeiras para fazer a cirurgia", escreveu a defesa.

Para tentar comprovar a união, o homem alegou que os dois tinham relações sexuais antes do casamento. Em contrapartida, a mulher afirmou que eles não moravam juntos e disse que eles nunca tinham transado antes de casar, uma vez que ela é evangélica.

Hoje, a conta dela tem R$ 22,5 milhões. Desse valor, metade está bloqueado. Uma decisão de fevereiro de 2024 liberou 10% desse valor.