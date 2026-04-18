Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fritadeira elétrica provoca incêndio em Edifício Touring, prédio histórico do Rio de Janeiro

Fogo foi controlado rapidamente e não deixou feridos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:58

Incêndio no RJ
Incêndio no RJ Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu o Edifício Touring, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h30 e conseguiu controlar as chamas às 1h25. Não houve registro de vítimas.

Segundo informações apuradas no local, o fogo teria começado na área externa de um dos restaurantes que funcionam no prédio, após uma fritadeira elétrica apresentar falha. A estrutura atingida fica em um container usado como cozinha.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Reprodução
Rio de Janeiro por Divulgação
1 de 5
Rio de Janeiro por Reprodução

O prefeito Eduardo Cavaliere informou que o incêndio foi rapidamente contido e não comprometeu a estrutura do edifício. De acordo com ele, não há risco e o prédio não sofreu danos.

Reaberto ao público no início deste ano, o Touring abriga atualmente três restaurantes e um bar, voltando a integrar o circuito cultural e gastronômico da cidade.

Leia mais

Inaugurado em 1926, o edifício é um dos marcos históricos da capital fluminense e foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire, responsável também por construções icônicas como o Copacabana Palace e o Hotel Glória.

