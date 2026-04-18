Fritadeira elétrica provoca incêndio em Edifício Touring, prédio histórico do Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 07:58
Um incêndio atingiu o Edifício Touring, no centro do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h30 e conseguiu controlar as chamas às 1h25. Não houve registro de vítimas.
Segundo informações apuradas no local, o fogo teria começado na área externa de um dos restaurantes que funcionam no prédio, após uma fritadeira elétrica apresentar falha. A estrutura atingida fica em um container usado como cozinha.
Rio de Janeiro
O prefeito Eduardo Cavaliere informou que o incêndio foi rapidamente contido e não comprometeu a estrutura do edifício. De acordo com ele, não há risco e o prédio não sofreu danos.
Reaberto ao público no início deste ano, o Touring abriga atualmente três restaurantes e um bar, voltando a integrar o circuito cultural e gastronômico da cidade.
Inaugurado em 1926, o edifício é um dos marcos históricos da capital fluminense e foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire, responsável também por construções icônicas como o Copacabana Palace e o Hotel Glória.