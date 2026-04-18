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Vai chover no feriadão em Salvador? Previsão indica virada no tempo

Capital baiana terá tempo abafado e aumento de instabilidades a partir de domingo (19), segundo previsão meteorológica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:29

Praia do Porto da Barra
Praia do Porto da Barra Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

O feriadão de Tiradentes, que vai deste sábado (18) até terça (21), promete ser de calor e variação no tempo em Salvador. A previsão indica dias com sol entre nuvens, temperaturas elevadas e chance de chuva isolada ao longo do período. Ou seja, nada que atrapalhe o soteropolitano de curtir uma praia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o cenário será de calor persistente, com aumento gradual da nebulosidade e retorno das instabilidades a partir deste domingo (19).

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

No sábado (18), o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira, com temperaturas entre 24°C e 30°C. A umidade elevada deve manter a sensação de abafamento, principalmente durante a noite.

Já no domingo (19), a tendência é de maior presença de nuvens e pancadas isoladas na capital. No interior da Bahia, o calor continua intenso, com máximas que podem chegar a 35°C em algumas regiões.

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Na segunda-feira (20), o padrão se mantém, com variação de nuvens, ventos moderados e possibilidade de chuva em pontos isolados.

No feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), a previsão aponta para um dia com muitas nuvens e chuva ao longo do período em Salvador, enquanto outras áreas do estado seguem com temperaturas elevadas e sensação de calor intenso.

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