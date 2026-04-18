SOL OU CHUVA?

Vai chover no feriadão em Salvador? Previsão indica virada no tempo

Capital baiana terá tempo abafado e aumento de instabilidades a partir de domingo (19), segundo previsão meteorológica

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:29

Praia do Porto da Barra Crédito: Nauan Sacramento/CORREIO

O feriadão de Tiradentes, que vai deste sábado (18) até terça (21), promete ser de calor e variação no tempo em Salvador. A previsão indica dias com sol entre nuvens, temperaturas elevadas e chance de chuva isolada ao longo do período. Ou seja, nada que atrapalhe o soteropolitano de curtir uma praia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o cenário será de calor persistente, com aumento gradual da nebulosidade e retorno das instabilidades a partir deste domingo (19).

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

No sábado (18), o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira, com temperaturas entre 24°C e 30°C. A umidade elevada deve manter a sensação de abafamento, principalmente durante a noite.

Já no domingo (19), a tendência é de maior presença de nuvens e pancadas isoladas na capital. No interior da Bahia, o calor continua intenso, com máximas que podem chegar a 35°C em algumas regiões.

Na segunda-feira (20), o padrão se mantém, com variação de nuvens, ventos moderados e possibilidade de chuva em pontos isolados.