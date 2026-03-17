Deputado federal Leo Prates anuncia saída do PDT: 'Coração dilacerado'

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Publicado em 17 de março de 2026 às 11:02
O deputado federal Leo Prates anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (17), sua saída do PDT. A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.
“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.
Leo Prates anuncia saída do PDT
Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.
“Procurei honrar as bandeiras e os princípios partidários da sigla, assim como também fui honrado, mas as circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos”, diz.
“Agradeço ao presidente Carlos Lupi, aos movimentos sociais e a toda a bancada federal do PDT pela confiança e parceria nestes anos. Mesmo em caminhos opostos, continuaremos juntos, legislando pelas causas nacionais em nome do povo brasileiro”, finaliza.