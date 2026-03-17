POLITICA

Deputado federal Leo Prates anuncia saída do PDT: 'Coração dilacerado'

Aproximação do partido com o governo da Bahia motivou desfiliação

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:02

Deputado federal leo Prates Crédito: Marina Silva/CORREIO

O deputado federal Leo Prates anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (17), sua saída do PDT. A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.



“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.

Leo Prates anuncia saída do PDT 1 de 8

Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

“Procurei honrar as bandeiras e os princípios partidários da sigla, assim como também fui honrado, mas as circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos”, diz.

Leia mais ACM Neto lidera disputa pelo governo da Bahia com mais de 48%, aponta pesquisa