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Deputado federal Leo Prates anuncia saída do PDT: 'Coração dilacerado'

Aproximação do partido com o governo da Bahia motivou desfiliação

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:02

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Deputado federal leo Prates Crédito: Marina Silva/CORREIO

O deputado federal Leo Prates anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (17), sua saída do PDT. A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.

“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.

Leo Prates anuncia saída do PDT

Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
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Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução

Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

“Procurei honrar as bandeiras e os princípios partidários da sigla, assim como também fui honrado, mas as circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos”, diz.

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“Agradeço ao presidente Carlos Lupi, aos movimentos sociais e a toda a bancada federal do PDT pela confiança e parceria nestes anos. Mesmo em caminhos opostos, continuaremos juntos, legislando pelas causas nacionais em nome do povo brasileiro”, finaliza.

Tags:

Eleição União Brasil acm Neto leo Prates Pdt

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