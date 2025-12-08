Acesse sua conta
Polícia prende suspeito de roubo de obras de arte em São Paulo

Obras foram roubadas na Biblioteca Mário de Andrade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:15

gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo
gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo Crédito: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de envolvimento no roubo das obras de arte na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, que aconteceu no domingo (7). Ele foi localizado no bairro da Mooca, na Zona Leste da capital. As autoridades seguem à procura do outro homem que participou do roubo

Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, o homem foi identificado por meio das câmeras de segurança que gravaram a ação dos criminosos. 

Oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari, da obra “Menino de Engenho”, foram roubadas na capital paulista. O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que dois homens renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Em seguida, ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde colocaram documentos e oito quadros em uma sacola de lona, e fugiram pela saída principal.

Ainda conforme a SSP, vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente. No entanto, de acordo com o curador-chefe do MAM-SP, Cauê Alves, os valores do seguro das obras são sigilosos por contrato e não podem ser revelados.

A identificação aconteceu com a ajuda de câmeras de vigilância, que flagraram a dupla andando com as obras roubadas na manhã do domingo (7). Os nomes deles não foram divulgados. Os vídeos do sistema SmartSampa mostram o momento em que os ladrões caminham pela Rua João Adolfo carregando algumas obras.

