Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari: gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo

Dois homens envolvidos no roubo, realizado na manhã de domingo(7), já foram identificados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:17

Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari: gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo
Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari: gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo Crédito: Reprodução

Dois homens roubaram, na manhã desse domingo (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari, da obra “Menino de Engenho”. O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM). O local, que passou por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

Segundo a polícia, os dois suspeitos já foram identificados e são procurados pelas autoridades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que dois homens renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Em seguida, ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde colocaram documentos e oito quadros em uma sacola de lona, e fugiram pela saída principal. Ainda conforme a SSP, vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente. No entanto, de acordo com o curador-chefe do MAM-SP, Cauê Alves, os valores do seguro das obras são sigilosos por contrato e não podem ser revelados. 

A identificação aconteceu com a ajuda de câmeras de vigilância, que flagraram a dupla andando com as obras roubadas na manhã do domingo (7). Os nomes deles não foram divulgados. Os vídeos do sistema SmartSampa mostram o momento em que os ladrões caminham pela Rua João Adolfo carregando algumas obras.

Mais recentes

Imagem - CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer

CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer
Imagem - Pai lembra de toda agonia até a morte do filho por dose incorreta de adrenalina: 'Eu gritava: 'volta Benício, volta e fica com a gente'

Pai lembra de toda agonia até a morte do filho por dose incorreta de adrenalina: 'Eu gritava: 'volta Benício, volta e fica com a gente'
Imagem - PM afasta tenente que matou lutador das atividades policiais: proibido de usar farda e receberá apenas 1/3 do salário

PM afasta tenente que matou lutador das atividades policiais: proibido de usar farda e receberá apenas 1/3 do salário

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
01

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
03

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Imagem - Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira
04

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira