OBRAS DE ARTE

Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari: gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo

Dois homens envolvidos no roubo, realizado na manhã de domingo(7), já foram identificados



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:17

Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari: gravuras são roubadas de exposição em biblioteca de São Paulo Crédito: Reprodução

Dois homens roubaram, na manhã desse domingo (7), oito gravuras de Henri Matisse e cinco de Cândido Portinari, da obra “Menino de Engenho”. O crime foi confirmado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que informou o ataque à exposição “Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade”, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM). O local, que passou por perícia da Polícia Civil, dispõe de equipe de vigilância e sistema de câmeras de segurança.

Segundo a polícia, os dois suspeitos já foram identificados e são procurados pelas autoridades. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que dois homens renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Em seguida, ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde colocaram documentos e oito quadros em uma sacola de lona, e fugiram pela saída principal. Ainda conforme a SSP, vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso foi registrado no 2º DP (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). A secretaria informou que todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais, e que as obras expostas contam com apólice de seguro vigente. No entanto, de acordo com o curador-chefe do MAM-SP, Cauê Alves, os valores do seguro das obras são sigilosos por contrato e não podem ser revelados.