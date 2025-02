LEGISLAÇÃO

Vereador propõe lei pelo fim da escala 6x1 para servidores em Salvador

Ideia é limitar a carga a 32 horas semanais, sem redução salarial

Hamilton Assis destacou que a proposta visa proporcionar mais dignidade aos trabalhadores. Segundo ele, muitos profissionais enfrentam jornadas exaustivas que, somadas ao tempo de deslocamento pelo transporte público, podem ultrapassar 10 ou até 12 horas diárias. “As mulheres, em particular, são sobrecarregadas com o trabalho doméstico e os cuidados com os filhos, o que piora a situação, especialmente as mulheres negras, que enfrentam o impacto das estruturas machistas da nossa sociedade. Isso resulta na falta de qualidade de vida para essas trabalhadoras”, afirmou o vereador.>