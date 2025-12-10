Acesse sua conta
Empresa oferece passagens aéreas gratuitas para menores de 16 anos; saiba mais

Segundo a companhia, a iniciativa foi pensada para facilitar reencontros familiares durante a temporada e promover as primeiras grandes experiências de viagem em 2026

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:52

Empresa oferece passagens aéreas gratuitas para menores de 16 anos; saiba mais Crédito: Reprodução

Baseada na República Dominicana, a Arajet, empresa que faz voos regulares ao Brasil, anunciou que crianças e adolescentes de até 16 anos podem voar, acompanhados por um adulto, com 100% de desconto na tarifa base, pagando apenas impostos e taxas aeroportuárias.A promoção de fim de ano “Vamo’ en familia” estará disponível para compras realizadas até o dia 14 de dezembro de 2025, para voos de 14 de janeiro a 30 de setembro de 2026. Para ativar a oferta, os clientes precisam apenas inserir o código “VamoEnFam” no momento da reserva.

Segundo a companhia, a iniciativa foi pensada para facilitar reencontros familiares durante a temporada e promover as primeiras grandes experiências de viagem em 2026. “Na Arajet acreditamos que nada une tanto quanto viajar juntos. Com ‘Vamo’ en familia’ eliminamos a tarifa base para viajantes menores de 17 anos (até 16 completos), para que mais famílias possam dizer ‘sim’ àquela viagem pendente”, afirmou Víctor Miguel Pacheco, CEO e fundador da Arajet.

Para acessar a promoção, os passageiros devem realizar a compra dentro do período indicado, adicionar os viajantes menores de 17 anos (até 16 completos na data do voo) e aplicar o código promocional “VamoEnFam”. O sistema mostrará automaticamente o desconto de 100% na tarifa base dos menores; serão cobrados apenas os impostos e taxas correspondentes. A promoção é válida sujeita à disponibilidade nos voos e datas participantes, e é regida pelos termos e condições do contrato de transporte e pela política comercial vigente da Arajet.

A Arajet, que conecta mais de 20 destinos nas Américas a partir de seus hubs em Santo Domingo e Punta Cana, reiterou que seu modelo se concentra em oferecer tarifas competitivas, uma frota eficiente e um serviço que simplifica a experiência de voar. A empresa destacou que esta promoção reforça seu compromisso de aproximar mais pessoas de seus entes queridos e incentivar novas experiências de viagem.

