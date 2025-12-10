Acesse sua conta
Caso Benício: entenda por que a Justiça deu habeas corpus à médica mas negou à técnica

Desembargadores avaliaram riscos distintos na conduta de Juliana Brasil e Raiza Bentes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:25

Médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raiza Bentes Paiva
Médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem Raiza Bentes Paiva Crédito: Reprodução/Rede Amazônica

As duas profissionais de saúde investigadas pela morte do menino Benício Xavier, de 6 anos, receberam respostas diferentes do Judiciário ao pedir habeas corpus preventivos. Embora ambas respondam em liberdade ao inquérito sobre a aplicação incorreta de adrenalina em um hospital particular de Manaus, apenas a médica Juliana Brasil Santos obteve o benefício. Já a técnica de enfermagem Raiza Bentes Praia teve o pedido negado. As análises foram feitas por desembargadores distintos durante o plantão judicial.

Juliana e Raiza são apontadas nas investigações por erros complementares: a médica prescreveu uma dose equivocada de adrenalina, enquanto a técnica aplicou o medicamento por via intravenosa e sem diluição. A médica reconheceu o engano em documento enviado à polícia e em mensagens trocadas com o médico Enryko Queiroz - a defesa afirma que essa admissão ocorreu no “calor do momento”. Raiza, por sua vez, declarou que apenas seguiu a prescrição, mostrou a ordem médica à família e comunicou a mãe do menino antes do procedimento.

Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia

Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas e sua família por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Divulgação
1 de 5
Benício Xavier de Freitas morreu após receber dose de adrenalina na veia em hospital de Manaus por Arquivo Pessoal

Por que a técnica não recebeu habeas corpus

A decisão mais recente foi emitida na segunda-feira (8) pelo desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, que rejeitou o pedido de Raiza Bentes Praia. Ele afirmou que ainda há riscos concretos tanto para a ordem pública quanto para a continuidade das apurações.

De acordo com a decisão:

ainda persistem riscos relevantes para a investigação;

a defesa não apresentou elementos suficientes para afastar esses riscos;

a morte de uma criança em hospital privado, atribuída a um erro grave de aplicação de medicamento, gerou forte repercussão nacional, o que reforça a gravidade concreta da conduta;

há indícios de quebra de confiança profissional ao administrar substância letal na via e dose erradas;

 além de homicídio qualificado, estão sob apuração possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso;

eventual liberação sem cautela poderia prejudicar depoimentos e coleta de novas provas;

permanecem elementos que justificam medidas mais duras, inclusive a prisão preventiva.

Por que a médica recebeu habeas corpus

Já o entendimento favorável à médica veio em 27 de novembro, quando a desembargadora Onilza Abreu Gerth concedeu o habeas corpus. Para ela, não havia fundamentos concretos que justificassem prisão preventiva.

A magistrada apontou que:

não havia risco real à ordem pública, pois não existiam indícios de que Juliana pudesse repetir o erro ou apresentar periculosidade;

a médica possui residência fixa, emprego e vínculos familiares, o que afasta risco de fuga;

a gravidade do caso, isoladamente, não justifica prisão antes da conclusão das investigações;

Juliana colaborou com todas as etapas do inquérito e não havia sinais de que pudesse interferir nas provas;

prontuários e documentos estão sob responsabilidade do hospital, e não da médica;

a prisão preventiva seria desproporcional ao contexto;

havia risco de detenção ilegal diante de pedido de busca e apreensão em andamento e do estado emocional fragilizado apontado em laudo psiquiátrico.

O caso

Benício foi levado ao hospital com tosse seca e suspeita de laringite. Segundo o pai, Bruno Freitas, a prescrição da médica incluía lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa - 3 ml a cada 30 minutos.

A família diz ter questionado a técnica ao ver a prescrição. “Meu filho nunca tinha tomado adrenalina pela veia, só por nebulização. Nós perguntamos, e a técnica disse que também nunca tinha aplicado por via intravenosa. Falou que estava na prescrição e que ela ia fazer”, relatou o pai.

Após a primeira aplicação, o menino sofreu piora súbita e foi levado à sala vermelha. O quadro se desestabilizou rapidamente: a saturação caiu para cerca de 75%, uma segunda médica foi chamada e um leito de UTI solicitado. A transferência ocorreu no início da noite.

Na UTI, segundo Bruno, Benício precisou ser intubado por volta das 23h e sofreu as primeiras paradas cardíacas durante o procedimento. O pai disse que houve sangramento porque o menino vomitou durante a intubação. O quadro continuou instável, até que ele não resistiu. A morte foi registrada às 2h55 do domingo.

“Queremos justiça pelo Benício e que nenhuma outra família passe pelo que estamos vivendo. O que a gente quer é que isso nunca mais aconteça. Não desejamos essa dor para ninguém”, afirmou o pai.

O Hospital Santa Júlia informou ter afastado uma médica e uma técnica de enfermagem e que abriu investigação interna por meio da Comissão de Óbito e Segurança do Paciente.

A Polícia Civil reforçou que o inquérito segue em andamento e que detalhes não podem ser divulgados para não comprometer os trabalhos.

Benício Xavier de Freitas

