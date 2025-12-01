Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte do menino Benício: técnica de enfermagem depõe e diz que seguiu ‘prescrição médica’

Raiza Bents também revelou que tem sete meses de formação

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:32

Raiza Bents aplicou a dose de adrenalina no menino Benício Xavier de Freitas
Raiza Bents aplicou a dose de adrenalina no menino Benício Xavier de Freitas Crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Raiza Bents, que aplicou a dose de adrenalina no menino Benício Xavier de Freitas, de seis anos, prestou depoimento na última sexta-feira (28). De acordo com o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Marcelo Martins, Benício morreu por “overdose de adrenalina”, no último sábado (22).

Ao sair da delegacia, Raiza falou que seguiu a prescrição médica. "Minha versão, eu não tenho nada pra mudar. Só falei a verdade, o ocorrido. Que eu administrei a medicação conforme a prescrição médica. Não tive auxílio, eu estava sozinha. Informei a mãe no momento que fui fazer a medicação. Ela também questionou a via de administração. Eu falei também que nunca tinha administrado aquela medicação por aquela via. Mas, estava prescrito pelo médico e nós duas entramos em concordância de ser administrado a medicação", falou.

No seu depoimento, a técnica de enfermagem também afirmou que tem sete meses de formação, revelou o Portal do Holanda. Ainda de acordo com informações do seu depoimento, ela relatou que a médica Juliana Brasil Santos, que prescreveu a medicação, demorou para chegar até a criança e que, ao chegar, adotou uma postura de cobrança. "Quando ela chegou, já chegou tentando encontrar culpados. Ela chegou até a indagar a mãe, dizendo: 'eu não disse que era pra fazer nebulização?'", completou.

A polícia informou que houve trocas de acusações entre a técnica de enfermagem e a médica e, por conta das divergências, vai marcar uma acareação entre as duas.

Leia mais

Imagem - Flávio Dino recebe indenização milionária por erro médico que causou a morte do filho

Flávio Dino recebe indenização milionária por erro médico que causou a morte do filho

Imagem - Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Imagem - Erro médico faz mulher tratar câncer inexistente por seis anos em SP

Erro médico faz mulher tratar câncer inexistente por seis anos em SP

Tags:

Morte Médico Benício Xavier de Freitas

Mais recentes

Imagem - CAC que matou vigilante em shopping tem irmão acusado de chefiar organização criminosa

CAC que matou vigilante em shopping tem irmão acusado de chefiar organização criminosa
Imagem - Resultado da Lotomania 2856, desta segunda-feira (1°)

Resultado da Lotomania 2856, desta segunda-feira (1°)
Imagem - Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1°)

Resultado da Quina 6891, desta segunda-feira (1°)

MAIS LIDAS

Imagem - Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping
01

Papai Noel é preso por estupro enquanto trabalhava em shopping

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
02

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
03

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção
04

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção