ERRO MÉDICO

Morte do menino Benício: técnica de enfermagem depõe e diz que seguiu ‘prescrição médica’

Raiza Bents também revelou que tem sete meses de formação

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:32

Raiza Bents aplicou a dose de adrenalina no menino Benício Xavier de Freitas Crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Raiza Bents, que aplicou a dose de adrenalina no menino Benício Xavier de Freitas, de seis anos, prestou depoimento na última sexta-feira (28). De acordo com o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Marcelo Martins, Benício morreu por “overdose de adrenalina”, no último sábado (22).

Ao sair da delegacia, Raiza falou que seguiu a prescrição médica. "Minha versão, eu não tenho nada pra mudar. Só falei a verdade, o ocorrido. Que eu administrei a medicação conforme a prescrição médica. Não tive auxílio, eu estava sozinha. Informei a mãe no momento que fui fazer a medicação. Ela também questionou a via de administração. Eu falei também que nunca tinha administrado aquela medicação por aquela via. Mas, estava prescrito pelo médico e nós duas entramos em concordância de ser administrado a medicação", falou.

No seu depoimento, a técnica de enfermagem também afirmou que tem sete meses de formação, revelou o Portal do Holanda. Ainda de acordo com informações do seu depoimento, ela relatou que a médica Juliana Brasil Santos, que prescreveu a medicação, demorou para chegar até a criança e que, ao chegar, adotou uma postura de cobrança. "Quando ela chegou, já chegou tentando encontrar culpados. Ela chegou até a indagar a mãe, dizendo: 'eu não disse que era pra fazer nebulização?'", completou.