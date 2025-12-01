FORAGIDO

CAC que matou vigilante em shopping tem irmão acusado de chefiar organização criminosa

Waldecir José de Lima Júnior atirou em Dhemis Augusto Santos após uma discussão

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:40

Waldecir José de Lima Júnior matou o vigilante Dhemis Augusto Santos Crédito: Reprodução

Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, que está foragido após atirar e matar Dhemis Augusto Santos, um vigilante de um shopping da região central de Palmas, no Tocantins, é irmão Waldemar José da Lima Neto, apontado como chefe de uma organização criminosa armada. As informações são do Jornal Opção.

De acordo com informações do Ministério Público de Goiás, onde o crime é investigado, Waldemar e um empresário integravam o núcleo de comando da organização criminosa. Segundo a denúncia, o grupo, investigado pela 2ª Vara Estadual de Repressão às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais de Goiás, atua com golpes imobiliários, falsificação de documentos, negociações fraudulentas, esbulho possessório - quando há perda de posse de um imóvel de forma indevida - e corrupção de policiais militares para expulsar proprietários.

A organização, segundo a investigação, teria iniciado a atuação em Goiás e avançado no Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro, desde 2019.

A denúncia do Ministério Público ainda aponta que entre os crimes praticados pelo grupo estavam o tráfico e a associação para o tráfico de drogas. Uma integrante da organização chegou a ser presa, em 2021, transportando 24,7 kg de maconha.

Execução

O vigilante Dhemis Augusto Santos foi executado no estacionamento do Mercatto Mall, localizado em uma área nobre da cidade de Palma. Ele fez um alerta a Waldecir sobre um cone de sinalização e, a partir daí, começou uma briga.

Imagens de câmeras de segurança mostram Waldecir sacando uma pistola, encostando-a no rosto do trabalhador e disparando a queima-roupa. Mesmo após a vítima cair, o atirador permaneceu fazendo ameaças antes de entrar no veículo e fugir.

Dhemis chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu.