Integrante do MST é executado a tiros em emboscada na garagem de casa na Bahia

Assassinato foi registrado na sexta-feira (21) em uma comunidade de Prado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 14:59

Elias Severino, o 'Piolho', foi morto a tiros
Elias Severino, o 'Piolho', foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), identificado como Elias Severino da Silva, de 49 anos, foi morto a tiros na porta de casa após cair em uma emboscada na sexta-feira (21). As primeiras informações apontam que Elias estava em frente ao imóvel quando um homem se aproximou e pediu sua ajuda para trocar o pneu de um carro na comunidade do Quati, em Prado, no extremo sul da Bahia.

Quando foi atender ao pedido, no entanto, Elias foi alvejado por disparos de arma de fogo dentro da própria garagem. Segundo a polícia, ele foi atingido por sete tiros — seis no tórax e um nas costas. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para a UPA de Prado, porém já chegou ao local sem sinais vitais. A Delegacia Territorial de Prado ficará responsável por investigar quem cometeu o crime e qual teria sido a motivação.

Elias Severino, o 'Piolho', foi morto a tiros

1 de 4
Pelas redes sociais, a Regional Extremo Sul do MST publicou nota em que lamentar a morte de Elias, que residia no Assentamento Projeto 4045. O movimento também prestou solidariedade à família e à comunidade.

Leia na íntegra:

"Com profundo pesar, a Regional Extremo Sul e a Brigada Joaquim Ribeiro se despedem do companheiro que partiu, deixando entre nós o exemplo de luta, simplicidade e compromisso com o projeto de Reforma Agrária Popular. Sua caminhada no Assentamento Projeto 4045 foi marcada pela dedicação à construção de um campo vivo, solidário e organizado.

Manifestamos nossas condolências à família, aos amigos e a toda comunidade assentada. Que sua memória siga fortalecendo nossa resistência coletiva e alimentando a esperança que brota da terra e do povo em luta.

Elias presente, presente, presente!"

