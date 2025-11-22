CRIME

Turista é salva após vídeo de socorro revelar cárcere privado durante viagem na Bahia

Suspeito foi preso; casal viajou para Porto Seguro

Carol Neves

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 13:21

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil resgatou, nesta sexta-feira (21), uma mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro durante uma viagem turística que o casal fazia de Salvador a Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O homem, de 36 anos, acabou preso em flagrante após equipes receberem vídeos enviados aos familiares da vítima, nos quais ela pedia socorro.

O ponto de partida da investigação foi justamente o material enviado à família. Com as imagens e as informações repassadas pelos parentes, equipes iniciaram diligências imediatas. O trabalho de inteligência identificou o endereço onde a mulher estava retida - uma casa no bairro Xurupita.

Ao chegar ao local, os policiais iniciaram uma negociação que se estendeu por cerca de 30 minutos, até que o suspeito se rendesse e liberasse a vítima. Dentro do imóvel, agentes apreenderam maconha, cocaína, haxixe, ampolas, agulhas e um punhal.

A checagem dos antecedentes revelou que o homem já tinha histórico de agressões no contexto de violência doméstica. Além do flagrante pelos crimes de sequestro e cárcere privado, violência psicológica e porte de drogas para consumo pessoal, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador.

Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), autuado e encaminhado à carceragem local, onde permanece à disposição da Justiça.