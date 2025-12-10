Acesse sua conta
Lojas são fechadas e R$ 200 mil apreendidos em operação contra comércio ilegal de armas

Oito pessoas foram presas

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:06

Ao menos oito pessoas foram presas; R$ 200 mil em espécie, centenas de armas, veículos e munições foram apreendidos durante a Operação Orion Scorpii da Polícia Civil. Além disso, três lojas de caça e pesca foram fechadas nesta quarta-feira (10) como forma de enfrentamento a um esquema de comercialização ilegal de armas.

Os mandados foram cumpridos nos municípios baianos de Vitória da Conquista, Guanambi, Palmas de Monte Alto, Brumado, Itapetinga, Jequié e Teixeira de Freitas, além de Montes Claros e Itaipé, em Minas Gerais, e Goiânia, capital goiana, onde também houve prisão. No total, foram detidos quatro suspeitos em Vitória da Conquista, um em Guanambi, um em Itapetinga, um em Jequié e um em Goiânia.

A Orion Scorpii teve início com a apreensão de uma carga de 7.850 munições, transportada de Goiânia com destino a Guanambi e Tanque Novo, na Bahia. As investigações revelaram a atuação de um grupo que comercializava munições em larga escala de maneira irregular, utilizando empresas formais supostamente autorizadas ao comércio de armas, munições e acessórios.

As empresas realizavam operações regulares com práticas ilícitas, utilizando, inclusive, Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) para fazer com que as transações parecessem legais e facilitar o escoamento dos produtos.

Os levantamentos também indicam que o grupo se dedicava ao comércio ilegal de armas de fogo, incluindo armamentos de calibre restrito. O material apreendido ao longo das diligências inclui centenas de armas, entre elas fuzis, pistolas, revólveres, rifles e modelos de calibre 12.

Os três estabelecimentos suspeitos de comercializar armas e munições de forma irregular são uma grande loja especializada em caça e pesca localizada em Goiânia e outras duas unidades em Vitória da Conquista e Guanambi.

O material apreendido será encaminhado para análise pericial, procedimento essencial para detalhar a origem dos armamentos, identificar possíveis conexões com outras ações criminosas e fortalecer a linha investigativa já em andamento. Os laudos técnicos devem fornecer insumos importantes para aprofundar as investigações e podem resultar em novos desdobramentos, ampliando o alcance da operação.

