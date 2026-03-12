Katy Perry posta fotos inéditas com Justin Trudeau e web dispara: 'Nunca vi tão feliz'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de março de 2026 às 09:52
A cantora Katy Perry, 41, compartilhou nesta quarta-feira (11) um álbum de fotos no Instagram, e o grande destaque foi, claro, o namorado Justin Trudeau, 54.
Com a legenda enigmática "Você é o tesouro que você busca", Katy misturou cliques da "vida real", incluindo uma máscara de skincare e caretas engraçadas, com momentos românticos ao lado do político canadense. Em uma das fotos, o casal aparece em um jantar à luz de velas.
Katy Perry e o namorado, Justin Trudeau
Vale lembrar que o anúncio do namoro pegou muita gente de surpresa no final de 2025. Katy estava solteira desde junho do ano passado, quando colocou um ponto final na relação de nove anos com o ator Orlando Bloom (com quem tem a pequena Daisy, de 5 anos).
Nos comentários, os "Katycats" não esconderam a empolgação. "Ela está brilhando de felicidade!", escreveu um seguidor. Outros já apelidaram os pombinhos de "Casal Real Canadense" e pediram para que eles ignorem as críticas e os haters. "Nunca vi você tão feliz com alguém. Vocês são muito fofos juntos", comemorou uma fã brasileira.