Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Katy Perry posta fotos inéditas com Justin Trudeau e web dispara: 'Nunca vi tão feliz'

Cantora postou álbum de fotos descontraídas ao lado do ex-primeiro-ministro do Canadá

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:52

Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau
Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Katy Perry, 41, compartilhou nesta quarta-feira (11) um álbum de fotos no Instagram, e o grande destaque foi, claro, o namorado Justin Trudeau, 54.

Com a legenda enigmática "Você é o tesouro que você busca", Katy misturou cliques da "vida real", incluindo uma máscara de skincare e caretas engraçadas, com momentos românticos ao lado do político canadense. Em uma das fotos, o casal aparece em um jantar à luz de velas.

Katy Perry e o namorado, Justin Trudeau

Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau por Reprodução/Instagram
Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau por Reprodução/Instagram
Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau por Reprodução/Instagram
Katy Perry por Reprodução/Instagram
Katy Perry por Reprodução | Instagram
Katy Perry e Justin Trudeau por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial

Ao vivo, Ratinho faz comentários transfóbicos contra Erika Hilton e pode enfrentar processo judicial

Imagem - Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

Filho de Ozzy Osbourne revela nome da filha recém nascida em homenagem ao cantor; confira

Imagem - Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

Vale lembrar que o anúncio do namoro pegou muita gente de surpresa no final de 2025. Katy estava solteira desde junho do ano passado, quando colocou um ponto final na relação de nove anos com o ator Orlando Bloom (com quem tem a pequena Daisy, de 5 anos). 

Nos comentários, os "Katycats" não esconderam a empolgação. "Ela está brilhando de felicidade!", escreveu um seguidor. Outros já apelidaram os pombinhos de "Casal Real Canadense" e pediram para que eles ignorem as críticas e os haters. "Nunca vi você tão feliz com alguém. Vocês são muito fofos juntos", comemorou uma fã brasileira.

Leia mais

Imagem - Katy Perry se interessou por novo namorado por causa de ligação com vidas passadas e signos, diz jornal

Katy Perry se interessou por novo namorado por causa de ligação com vidas passadas e signos, diz jornal

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (12) influenciam seu bolso e sua sorte

Tags:

Cantora Namoro Katy Perry Justin Trudeau Canadá

Mais recentes

Imagem - O erro noturno que está te envelhecendo; veja o guia para cada tipo de pele

O erro noturno que está te envelhecendo; veja o guia para cada tipo de pele
Imagem - Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)

Um novo ciclo começa agora: 4 signos passam a atrair prosperidade e sorte hoje (12 de março)
Imagem - Não foi a maquiagem: saiba qual foi o estopim para a treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

Não foi a maquiagem: saiba qual foi o estopim para a treta entre Virginia, Zé Felipe e Ana Castela

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
03

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
04

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial