FAMOSOS

Katy Perry posta fotos inéditas com Justin Trudeau e web dispara: 'Nunca vi tão feliz'

Cantora postou álbum de fotos descontraídas ao lado do ex-primeiro-ministro do Canadá

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:52

Katy Perry posta foto do namorado, Justin Trudeau Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Katy Perry, 41, compartilhou nesta quarta-feira (11) um álbum de fotos no Instagram, e o grande destaque foi, claro, o namorado Justin Trudeau, 54.

Com a legenda enigmática "Você é o tesouro que você busca", Katy misturou cliques da "vida real", incluindo uma máscara de skincare e caretas engraçadas, com momentos românticos ao lado do político canadense. Em uma das fotos, o casal aparece em um jantar à luz de velas.

Katy Perry e o namorado, Justin Trudeau 1 de 6

Vale lembrar que o anúncio do namoro pegou muita gente de surpresa no final de 2025. Katy estava solteira desde junho do ano passado, quando colocou um ponto final na relação de nove anos com o ator Orlando Bloom (com quem tem a pequena Daisy, de 5 anos).