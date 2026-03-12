Acesse sua conta
'Mulher tem que ter útero': após fala de Ratinho, SBT repudia discriminação e Erica Hilton pede indenização de R$ 10 mi

Emissora afirmou que falas do apresentador não representam a opinião da empresa

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 12 de março de 2026 às 18:28

Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O SBT emitiu um comunicado oficial nesta quinta-feira (12) sobre as declarações do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, a respeito da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). Em seu programa, nesta quarta-feira (11), o apresentador falou sobre a eleição da parlamentar como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara: “Não achei muito justo, não. Com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? A Erika Hilton. Ela não é mulher, ela é trans”, disse o apresentador no auditório de seu programa. [...] Se tem outras mulheres lá, mulher mesmo... Mulher para ser mulher tem que ser mulher, gente! Eu respeito todo mundo que tem comportamento diferente. Tá tudo certo! Agora, mulher tem que ter útero, tem que menstruar, tem que ficar chata três quatro dias”.

No comunicado, enviado ao Metrópoles, a emissora confirmou que o episódio está sob análise da direção e que tratará do tema internamente. A nota enfatizou ainda que as falas expressadas por Ratinho não representam a opinião da empresa.

O SBT também acrescentou que "repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa".

A deputada federal Erika Hilton protocolou, também nesta quinta, uma denúncia no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A parlamentar pede a investigação do apresentador e da emissora por transfobia e indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Erika Hilton se manifesta após fala transfóbica de Ratinho: 'Este apresentador é, e sempre será, um rato'

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

VÍDEO: Reação da plateia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton viraliza

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara; é a primeira mulher trans a assumir o posto

Sbt Ratinho Transfobia Erika Hilton

