Medicamento provoca sonhos bizarros e mais coloridos? Especialista em sono diz o que muda

Descubra o motivo pelo qual algumas pessoas lembram mais dos sonhos ao usar o hormônio

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:01

A melatonina do sono é um hormônio essencial para marcar o ritmo biológico e indicar ao organismo que está chegando a hora de descansar. Ela é produzida naturalmente à noite e, por isso, muitas pessoas recorrem ao suplemento quando querem adormecer com mais facilidade.

Nos últimos anos, porém, muita gente passou a notar que, junto com noites um pouco mais tranquilas, surgiram também sonhos mais intensos ou situações oníricas que chamam atenção.

Segundo o jornal O Globo, há indícios de que esse hormônio pode influenciar a fase do sono responsável pelos sonhos mais vívidos, o que ajuda a explicar por que algumas pessoas acordam lembrando de detalhes impressionantes.

Por que a melatonina deixa os sonhos mais vívidos

A fase REM do sono é o período em que o cérebro trabalha de forma mais ativa e onde ocorrem os sonhos mais fortes. Quando a melatonina favorece essa etapa, as imagens, emoções e histórias vividas durante o repouso tendem a se tornar mais nítidas e mais fáceis de recordar ao despertar.

Há também pesquisas que sugerem que a melatonina pode interferir na atuação de substâncias envolvidas na organização da memória enquanto dormimos. Ao mexer nesses processos naturais do cérebro, ela pode intensificar a forma como os sonhos se formam e se manifestam.

Quando sonhos intensos podem virar pesadelos

Apesar de muitas pessoas relatarem sonhos fascinantes ou curiosos, nem sempre a experiência é agradável. Em alguns casos, o excesso de vivacidade pode se transformar em sonhos perturbadores ou pesadelos, especialmente para quem é mais sensível ao hormônio ou utiliza doses mais altas.

Esse efeito tende a ser ainda mais expressivo quando a rotina de sono não está equilibrada. Estresse acumulado, horários irregulares e um ambiente pouco favorável ao descanso podem aumentar a probabilidade de sonhos negativos ao usar melatonina.

Benefícios e cuidados no uso da melatonina

Entre suas principais vantagens, a melatonina é conhecida por ajudar quem tem dificuldade para dormir ou precisa ajustar o relógio biológico, seja por insônia ocasional, mudanças de fuso horário ou rotina de trabalho em turnos alternados.

Ainda assim, é importante ter cautela. Doses altas ou o uso sem acompanhamento podem trazer efeitos inesperados, como sonhos mais fortes do que o habitual ou sensação de descanso incompleto. Por isso, muitos especialistas sugerem que o uso seja iniciado com quantidades mais baixas e sempre observando como o corpo reage.

Melatonina do sono: aliada, mas com efeitos percebidos durante a noite

A melatonina pode ser uma boa aliada para quem busca noites mais estáveis, desde que usada com responsabilidade. Ao estimular a fase do sono em que os sonhos acontecem, ela pode tornar essas experiências mais presentes e marcantes.