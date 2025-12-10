CRIME

Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

Coreógrafo revive momento de vulnerabilidade vivido no julgamento do crime que tirou a vida de seu primogênito

Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:33

Carlinhos de Jesus relembra encontro emocionante com mãe do acusado de matar seu filho Crédito: Reprodução

Carlinhos de Jesus voltou a falar sobre uma das passagens mais dolorosas de sua trajetória pessoal ao relembrar o assassinato do filho mais velho, Carlos Eduardo, morto aos 32 anos após ser baleado ao deixar um bar em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. Em entrevista ao Extra, o coreógrafo contou que, durante o julgamento do acusado, viveu uma cena inesperada e profundamente humana.

No intervalo da audiência, Carlinhos saiu da sala e acabou se deparando com a mãe do homem apontado como autor dos disparos. O encontro, segundo ele, não teve preparo nem racionalidade. “Me deparei com aquela senhora. Eu te pergunto: o cara deu os oito tiros, mas os pais dele têm culpa? Quem sou eu para mensurar qual dor é maior?”, refletiu o artista.

Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo 1 de 7