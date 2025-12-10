Acesse sua conta
Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

Coreógrafo revive momento de vulnerabilidade vivido no julgamento do crime que tirou a vida de seu primogênito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:33

Carlinhos de Jesus relembra encontro emocionante com mãe do acusado de matar seu filho
Carlinhos de Jesus relembra encontro emocionante com mãe do acusado de matar seu filho

Carlinhos de Jesus voltou a falar sobre uma das passagens mais dolorosas de sua trajetória pessoal ao relembrar o assassinato do filho mais velho, Carlos Eduardo, morto aos 32 anos após ser baleado ao deixar um bar em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. Em entrevista ao Extra, o coreógrafo contou que, durante o julgamento do acusado, viveu uma cena inesperada e profundamente humana.

No intervalo da audiência, Carlinhos saiu da sala e acabou se deparando com a mãe do homem apontado como autor dos disparos. O encontro, segundo ele, não teve preparo nem racionalidade. “Me deparei com aquela senhora. Eu te pergunto: o cara deu os oito tiros, mas os pais dele têm culpa? Quem sou eu para mensurar qual dor é maior?”, refletiu o artista.

Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo

Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução
1 de 7
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo por Reprodução

Ele relatou que, ao perceber o desalento da mulher, sentiu que aquela dor atravessava os dois lados, mesmo que por motivos diferentes, e que a reação veio da própria emoção do momento. “Ela estava perdendo o filho dela também. Eu não me lembro mais o que falei, mas nos abraçamos. Ela estava fragilizada. Foi instintivo”, disse.

Carlinhos de Jesus

