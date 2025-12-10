Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe do acusado de matar seu filho: 'Foi instintivo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:33
Carlinhos de Jesus voltou a falar sobre uma das passagens mais dolorosas de sua trajetória pessoal ao relembrar o assassinato do filho mais velho, Carlos Eduardo, morto aos 32 anos após ser baleado ao deixar um bar em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011. Em entrevista ao Extra, o coreógrafo contou que, durante o julgamento do acusado, viveu uma cena inesperada e profundamente humana.
No intervalo da audiência, Carlinhos saiu da sala e acabou se deparando com a mãe do homem apontado como autor dos disparos. O encontro, segundo ele, não teve preparo nem racionalidade. “Me deparei com aquela senhora. Eu te pergunto: o cara deu os oito tiros, mas os pais dele têm culpa? Quem sou eu para mensurar qual dor é maior?”, refletiu o artista.
Carlinhos de Jesus e Carlos Eduardo
Ele relatou que, ao perceber o desalento da mulher, sentiu que aquela dor atravessava os dois lados, mesmo que por motivos diferentes, e que a reação veio da própria emoção do momento. “Ela estava perdendo o filho dela também. Eu não me lembro mais o que falei, mas nos abraçamos. Ela estava fragilizada. Foi instintivo”, disse.