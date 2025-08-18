Emprego: Salvador tem 123 vagas para nível médio e técnico nesta segunda (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:19
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 123 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (18). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Costureira
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de balcão de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Fiscal de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Atendente de farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de produção em confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com preparo de bolos e tortas
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade ou experiência com vendas e disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso (contêiner de lixo), vaga zoneada para os bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, ter CNH A
Salário: R$1.765,00 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Atendente de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Professor de séries iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de classe
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de veterinária
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal
Salário: R$1.943,65 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.525,00 + benefícios
2 vagas
Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Operador de loja
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de padaria de fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte
Salário: R$1.625,09 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão e habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
30 vagas
Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping
Salário: R$1.581,00 + benefícios
2 vagas
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Agente de apoio ao serviço (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga