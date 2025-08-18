OPORTUNDADE

Emprego: Salvador tem 123 vagas para nível médio e técnico nesta segunda (18)

Vagas são medidas pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:19

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 123 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (18). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Empacotador (vaga exclusiva para o Programa Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de balcão de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Atendente de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de produção em confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência com preparo de bolos e tortas

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade ou experiência com vendas e disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso (contêiner de lixo), vaga zoneada para os bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, ter CNH A

Salário: R$1.765,00 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Atendente de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Professor de séries iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de classe

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de veterinária

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal

Salário: R$1.943,65 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.525,00 + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte

Salário: R$1.625,09 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão e habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: R$1.581,00 + benefícios

2 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática

Salário: R$1.581,00 + benefícios

10 vagas

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Agente de apoio ao serviço (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios