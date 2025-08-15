Três baianos faturam R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:22
Três apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (14), e vão levar para casa R$ 59 mil. Todos os jogos são simples, sendo eles de Salvador, Presidente Tancredo Neves e Palmas de Monte Alto.
Os números sorteados são: 02, 20, 28, 38, 44 e 47.
Ninguém acertou todas as dezenas sorteadas. Ao todo, 38 apostas ganharam a quina, no valor de R$ 59.141,96. Mais de três mil apostas conseguiram a quadra, com prêmio de R$ 1.190,77.
O próximo sorteio será no sábado (16), com estimativa de R$ 55 milhões.