Três baianos faturam R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (14)

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:22

Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (14), e vão levar para casa R$ 59 mil. Todos os jogos são simples, sendo eles de Salvador, Presidente Tancredo Neves e Palmas de Monte Alto.

Os números sorteados são: 02, 20, 28, 38, 44 e 47.

Ninguém acertou todas as dezenas sorteadas. Ao todo, 38 apostas ganharam a quina, no valor de R$ 59.141,96. Mais de três mil apostas conseguiram a quadra, com prêmio de R$ 1.190,77.