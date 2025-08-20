Acesse sua conta
Aposta de Salvador fatura R$ 104 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:04

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta simples de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (19), e faturou R$ R$104.976,44. O sortudo apostou de forma online. 

O resultado da Mega foi: 20, 24, 27, 46, 50 e 54. 

Um apostador de Caxias (MA) acertou todas as dezenas e vai levar para casa R$ 63 milhões. Ao todo, 51 pessoas ganharam a quina, com valor mínimo de R$ 52.488,22. O prêmio varia conforme a quantidade de dezenas apostadas. 

O próximo sorteio será na quinta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. 

