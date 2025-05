ESTRADAS

ViaBahia realiza manutenção na BR-324 na próxima semana; faixa será interditada

Entre os dias 12 e 14 de maio, serão realizados serviços de fresagem e recomposição de pavimento

A concessionária ViaBahia continuará na próxima semana com a manutenção na BR-324. Entre os dias 12 e 14 (de segunda a quarta), serão realizados serviços de fresagem e recomposição de pavimento em trechos localizados entre os Kms 536,750 e 576,300 da rodovia. As intervenções ocorrem tanto na pista Leste, sentido Salvador, quanto na Oeste, sentido Feira de Santana, sempre das 6h às 17h, com interdição de faixa. >

As frentes de trabalho se concentram em pontos específicos da pista Oeste nos Kms 536,750 ao 537,450, do 545,830 ao 545,930 e do 553,400 ao 554,000, além da pista Leste no trecho entre os Kms 574,000 e 576,300.>