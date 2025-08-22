Acesse sua conta
Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com 8.2 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura nesta quinta (21)

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 05:30

Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou menor temperatura em toda a região Nordeste. Desta vez, a 'Suiça Baiana' alcançou 8.2 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitidos nesta quinta-feira (21).

Na segunda-feira (18), os termômetros marcaram 13.1 °C no município. Na terça (19), a temperatura foi de 12.9 °C. Já na quarta-feira (20), o menor registro foi 12.5 °C. 

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Neste inverno, até tarefas mais simples como lavar pratos se tornaram uma verdadeira batalha, mas nada melhor que um desafio para despertar a criatividade dos moradores da 'Suíça Baiana'. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um conquistense mostrou a 'gambiarra' implementada na pia da cozinha para conseguir lavar a louça com água quente.

"Eu peguei esse chuveiro, que estava jogado ali e tinha queimado a resistência, e comprei uma nova por R$ 8. Peguei dois pedaços de tubo, botei essa transmissão aqui. Peguei o cabo e uma tomadinha que coloquei", contou.

