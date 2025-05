MUDANÇA

Limite de velocidade é reduzido nas BR-324 e BR-116 após pedágio ser desativado

Encerramento da concessão da ViaBahia altera circulação nas rodovias federais

Motoristas que circulam pelas rodovias BR-324 e BR-116 precisar estar atentos a partir desta quinta-feira (15). Com o fim da concessão da ViaBahia, os pedágios tiveram a cobrança suspensa. Com isso, radares de velocidade com limite de 50 km/h foram instalados antes da chegada às praças, em ambos os sentidos das rodovias.>

As mudanças estão em vigor enquanto as vias estiverem sob a administração do DNIT. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça que segue monitorando e fiscalizando os trechos impactados, com foco na segurança viária e na garantia da fluidez do tráfego.>