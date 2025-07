NA BRONCA

Rogério Ceni critica arbitragem após empate com Fortaleza: 'Desastrosa'

Técnico do Bahia se revolta com não marcação de pênalti nos acréscimos

Carol Neves

Publicado em 20 de julho de 2025 às 12:13

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Após o empate em 1 a 1 entre Bahia e Fortaleza neste sábado (19), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni demonstrou forte insatisfação com a arbitragem da partida. Em entrevista coletiva, o treinador classificou a condução do árbitro Wilton Pereira Sampaio como “desastrosa” e questionou duramente a ausência de revisão de um possível pênalti nos acréscimos da segunda etapa.>

O lance que gerou polêmica aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o meia Cauly caiu dentro da área após disputa com Yago Pikachu. Jogadores do Bahia pediram a marcação da penalidade, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O VAR, por sua vez, não recomendou a análise do lance no monitor, o que aumentou a revolta da equipe baiana.>

Na visão de Ceni, houve falta clara. Segundo o técnico, o defensor do Fortaleza não tocou na bola e atingiu diretamente a perna de Cauly. “Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não foi nem revisado pelo VAR. Nesse caso, nem tanto a arbitragem, mas o VAR foi terrível. Não revisar o lance no último minuto... O Pikachu não toca na bola. Ele só toca na perna do Cauly. Nem revisaram”, criticou o comandante tricolor, visivelmente irritado.>