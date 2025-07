SEM VENCEDOR

Com gol anulado de forma polêmica, Bahia empata com o Fortaleza

Esquadrão empatou em 1 a 1 com o Leão do Pici, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 18:07

Fortaleza x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Chegou ao fim a sequência de três vitórias seguidas do Bahia no Campeonato Brasileiro. No reencontro com o técnico Renato Paiva, que fez a sua estreia no comando do Fortaleza, o Esquadrão empatou com a equipe cearense por 1 a 1 na tarde deste sábado (19), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 15ª rodada da competição. >

O Bahia foi para o intervalo em desvantagem, após um belo gol de Marinho. No início da segunda etapa, chegou a empatar, mas o gol foi anulado de forma controversa com auxílio do VAR, por conta de uma falta na origem do lance. O empate só veio mesmo aos 35 minutos, com Rodrigo Nestor, em uma jogada que também precisou da revisão do árbitro de vídeo para ser validada. Com o resultado, o Tricolor baiano chegou aos 25 pontos e segue momentaneamente na quarta colocação da tabela.>

O Bahia volta a campo nesta terça-feira (22), contra o América de Cali, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a equipe retorna no próximo domingo (27), às 18h30, quando enfrenta o Juventude na Arena Fonte Nova.>

O jogo

Impulsionado pela torcida e querendo mostrar serviço ao novo comandante, o Fortaleza começou a partida em ritmo intenso. Logo na saída de bola, o time da casa avançou pela esquerda, e Breno Lopes cruzou rasteiro para o meio da área. Marinho apareceu para finalizar, mas a bola explodiu na marcação. >

O Leão do Pici manteve a pressão nos minutos iniciais, impondo um ritmo forte. No entanto, o Bahia logo equilibrou as ações, passou a controlar mais a posse e também levou perigo no ataque. A melhor chance da equipe baiana surgiu aos 24 minutos, em uma lambança da defesa cearense. Após recuo de bola, Brítez e o goleiro Magrão não se entenderam, e a bola quase sobrou para Pulga. O arqueiro conseguiu se recuperar e travar o atacante e no rebote, Lucho Rodríguez, livre na entrada da área, mandou por cima do gol.>

Com o jogo equilibrado, o Bahia acabou castigado por desperdiçar a oportunidade e viu o Fortaleza abrir o placar cinco minutos depois, em um belo gol de Marinho. Após cobrança de escanteio, Marcos Felipe afastou de soco, mas não contava com o chute de primeira do ex-jogador do Vitória, que acertou um lindo arremate por cobertura e balançou as redes.>

O gol mexeu com o time baiano, que sentiu o golpe e caiu de rendimento. Apesar de ter mais a bola, o Bahia encontrava dificuldades para criar boas chances e ainda sofria com os contra-ataques do Fortaleza. Em um deles, aos 37 minutos, Breno Lopes invadiu a área pela esquerda e acertou a trave. No rebote, a bola sobrou limpa para Marinho, que, com o gol vazio, mandou por cima.>

A equipe de Rogério Ceni só voltou a se encontrar em campo nos minutos finais da primeira etapa, criando perigo em dois lances seguidos. No primeiro, Ademir fez boa jogada individual pela direita e cruzou rasteiro. Everton Ribeiro deixou a bola passar, e Lucho finalizou de primeira em cima de Magrão. Na sequência, Pulga fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu de canhota pela linha de fundo.>

O segundo tempo começou equilibrado, mas logo o clima esquentou no Castelão. Aos quatro minutos, durante a parada para uma cobrança de escanteio, Erick Pulga — ex-Ceará, maior rival do Fortaleza — provocou a torcida tricolor ao fazer um gesto alusivo aos oito anos que o time cearense passou na Série C. A provocação irritou os jogadores do Fortaleza, que partiram para cima do atacante do Bahia, iniciando uma confusão generalizada.>

A briga parece ter tirado o foco do Leão do Pici, e o Esquadrão aproveitou para crescer na partida e pressionar em busca do empate. Aos oito minutos, Pulga deixou Juba na cara do gol, mas o lateral finalizou em cima do goleiro Magrão. Pouco depois, aos 13, Everton Ribeiro pegou de primeira da entrada da área e acertou o travessão.>

A pressão deu resultado aos 14 minutos, quando Everton Ribeiro desviou de cabeça o cruzamento de Ademir e balançou as redes. No entanto, o gol foi anulado de forma polêmica. O VAR chamou o árbitro Wilton Pereira Sampaio para revisar um possível empurrão de Mingo sobre Marinho no início da jogada. Após a análise, o juiz marcou falta e anulou o gol.>

Mesmo com a frustração, o Bahia manteve a intensidade e partiu para uma verdadeira blitz ofensiva. Aos 25 minutos, Cauly recebeu de costas para a marcação, girou bonito e finalizou com perigo. Na sequência, Erick Pulga fez jogada individual pela esquerda, bateu cruzado e a bola passou por toda a área. Ademir apareceu livre no segundo pau, mas desperdiçou a chance e mandou para fora.>

Depois de muita insistência, o Esquadrão finalmente voltou a balançar as redes aos 34 minutos. Rodrigo Nestor cobrou falta da risca da grande área, acertou a barreira, ficou com o rebote e, na segunda tentativa, mandou para o gol. Inicialmente, o árbitro anulou o lance ao entender que a bola havia desviado em David Duarte, que estaria em posição de impedimento. No entanto, após revisão do VAR, ficou claro que o desvio final foi em Matheus Pereira, jogador do Fortaleza. Com isso, o gol foi validado, e o Bahia, enfim, conseguiu o merecido empate.>

Na reta final da partida, o Fortaleza voltou a crescer e criou boas oportunidades para buscar a vitória, mas desperdiçou todas as chances. Já o Bahia teve pouca presença ofensiva nos minutos finais, mas quase mudou o destino do jogo no último lance. Cauly foi tocado por Yago Pikachu dentro da área, mas o árbitro não marcou pênalti. O VAR também não chamou para revisão, e o lance passou despercebido, encerrando o clássico nordestino com empate por 1 a 1.>

Ficha do jogo

Fortaleza 1 x 1 Bahia - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Fortaleza: Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pochettino (Emiliano Martínez) e Matheus Pereira; Marinho (Herrera), Breno Lopes (Yago Pikachu) e Lucero (Bareiro). Técnico: Renato Paiva>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Acevedo); Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Lucho Rodríguez (Cauly). Técnico: Rogério Ceni>

Local: Arena Castelão, em Fortaleza>

Gols: Marinho aos 29 minutos do 1º tempo (Fortaleza) / Rodrigo Nestor aos 35 minutos do 2º tempo>

Cartões Amarelos: Diogo Barbosa, Breno Lopes, Lucero, Matheus Pereira e Emiliano Martínez (Fortaleza) / Erick Pulga, Gilberto e Mingo (Bahia) >

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)>