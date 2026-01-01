Acesse sua conta
Jogador do Fortaleza se envolve em confusão na virada do ano e registra B.O.

Mancuso relata invasão de residência, ameaças e agressões durante confraternização em condomínio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:57

Mancuso, lateal do Fortaleza
Mancuso, lateal do Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza 

O lateral Mancuso, jogador do Fortaleza, se envolveu em uma confusão durante a virada do ano, na madrugada desta quinta-feira (1º), em um condomínio residencial. O episódio ganhou repercussão após a circulação de vídeos e fotos nas redes sociais, que mostram o atleta sendo abordado por um homem no local durante uma confraternização de Ano Novo.

Confusão envolvendo Mancuso Crédito: Reprodução/Redes sociais

Nas imagens divulgadas, Mancuso é questionado sobre a presença do meia Herrera na residência e afirma não saber se o jogador estava no imóvel. Não há confirmação oficial sobre a participação de outros atletas do Fortaleza no evento, e os registros indicam que a situação se estendeu ao longo da madrugada.

Após o ocorrido, o lateral se pronunciou por meio das redes sociais e relatou que foi surpreendido por xingamentos de um homem que descreveu como “nitidamente fora de si, consciente e fisicamente”. Segundo o jogador, mesmo após tentar ignorar as provocações, o indivíduo demonstrou, ao longo da noite, a intenção de criar confusão.

Ainda de acordo com Mancuso, o homem retornou ao local acompanhado de outra pessoa, entrou em sua residência e arrombou uma das portas, passando a ameaçar os presentes. Ao tentarem retirá-los do imóvel, a situação evoluiu para agressões físicas envolvendo um dos convidados, o que levou ao acionamento da polícia.

O jogador informou que ele, seus familiares e amigos passam bem e confirmou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Mancuso agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que não pretende se manifestar novamente sobre o episódio. Até o momento, o Fortaleza não se pronunciou oficialmente.

Tags:

Fortaleza

