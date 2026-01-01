CORREIO INDICA

Muito além dos campos, quadras, pistas e ringues: 10 filmes imperdíveis sobre esportes

O CORREIO reuniu produções que exploram diferentes modalidades esportivas e histórias de superação para quem busca emoção dos esportes no sofá de casa

O esporte sempre foi um terreno fértil para o cinema contar histórias de disciplina, rivalidade, queda e redenção. Seja nas quadras, nos ringues, nas pistas ou nos campos, essas produções mostram como o espírito esportivo vai muito além das competições. Para quem quer sentir as emoções que apenas o universo dos esportes pode proporcionar, o CORREIO preparou uma seleção com 10 filmes sobre esportes.