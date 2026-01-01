Acesse sua conta
Muito além dos campos, quadras, pistas e ringues: 10 filmes imperdíveis sobre esportes

O CORREIO reuniu produções que exploram diferentes modalidades esportivas e histórias de superação para quem busca emoção dos esportes no sofá de casa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:41

Ford x Ferrari (2019)
Ford x Ferrari (2019) Crédito: Reprodução

O esporte sempre foi um terreno fértil para o cinema contar histórias de disciplina, rivalidade, queda e redenção. Seja nas quadras, nos ringues, nas pistas ou nos campos, essas produções mostram como o espírito esportivo vai muito além das competições. Para quem quer sentir as emoções que apenas o universo dos esportes pode proporcionar, o CORREIO preparou uma seleção com 10 filmes sobre esportes.

10 filmes imperdíveis sobre esportes

Coach Carter – Treino para a Vida (2005) | Baseado em uma história real, o filme mostra um técnico que exige disciplina e compromisso acadêmico de seus atletas por Reprodução
Duelo de Titãs (Remember the Titans, 2000) por Reprodução
Ford vs Ferrari (2019) | A disputa histórica nas pistas de Le Mans revela ambição, engenharia e a busca obsessiva pela vitória por Reprodução
Invictus (2009) | Nelson Mandela usa o rúgbi como ferramenta de reconciliação nacional na África do Sul pós-apartheid por Reprodução
Eu, Tonya (2017) | O filme revisita a polêmica carreira da patinadora Tonya Harding, misturando esporte, fama e controvérsia por Reprodução
Moneyball: O Homem que Mudou o Jogo (2011) | O filme traz uma visão moderna do esporte, mostrando como estatística, gestão e dados transformaram o beisebol, ampliando o escopo da lista além da performance em campo por Reprodução
Arremesso de Ouro (Million Dollar Arm, 2014) | A história real de dois jovens indianos descobertos por um empresário americano mistura esporte, choque cultural e oportunidade, oferecendo variedade temática à seleção por Reprodução
Rush – No Limite da Emoção (2013) | A rivalidade histórica entre os pilotos James Hunt e Niki Lauda ganha vida em um drama eletrizante sobre Fórmula 1 por Reprodução
Arremessando Alto (2022) | Um olheiro de basquete descobre um talento improvável e aposta tudo para mudar seu próprio destino e o do jogador por Reprodução
Menina de Ouro (2004) | A relação entre uma jovem boxeadora e seu treinador conduz uma história intensa sobre sonhos, limites e escolhas difíceis por Reprodução
1 de 10
Coach Carter – Treino para a Vida (2005) | Baseado em uma história real, o filme mostra um técnico que exige disciplina e compromisso acadêmico de seus atletas por Reprodução

Tags:

