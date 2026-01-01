CORREIO INDICA

Dos gramados para a TV: 10 séries para quem é fã de futebol

CORREIO selecionou produções que revelam bastidores contam e histórias fictícias do esporte mais popular do mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:22

Ted Lasso Crédito: Reprodução

O futebol encontrou nas séries um formato ideal para aprofundar narrativas, explorar bastidores e acompanhar personagens marcantes ao longo do tempo. Entre documentários e produções de ficção, muitas obras mostram como o esporte influencia clubes, atletas e torcedores dentro e fora de campo. Pensando em quem sente falta da bola rolando neste período sem jogos no Brasil, o CORREIO reuniu uma lista com 10 séries sobre futebol.