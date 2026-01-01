Acesse sua conta
Dos gramados para a TV: 10 séries para quem é fã de futebol

CORREIO selecionou produções que revelam bastidores contam e histórias fictícias do esporte mais popular do mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:22

Ted Lasso
Ted Lasso Crédito: Reprodução

O futebol encontrou nas séries um formato ideal para aprofundar narrativas, explorar bastidores e acompanhar personagens marcantes ao longo do tempo. Entre documentários e produções de ficção, muitas obras mostram como o esporte influencia clubes, atletas e torcedores dentro e fora de campo. Pensando em quem sente falta da bola rolando neste período sem jogos no Brasil, o CORREIO reuniu uma lista com 10 séries sobre futebol.

10 séries para quem é fã de futebol

Ted Lasso (2020–) | Com humor e sensibilidade, a série acompanha um técnico americano que assume um clube inglês e transforma o vestiário com empatia e liderança. por Reprodução
Take the Ball, Pass the Ball (2018) | Documentário seriado sobre o Barcelona de Guardiola, explorando a filosofia de jogo que marcou época. por Reprodução
Sunderland ’Til I Die (2018–2020) | A produção mostra a reconstrução de um clube tradicional em crise, destacando a relação intensa entre torcida, cidade e futebol. por Reprodução
El Presidente (2020) | Ficção baseada em fatos reais sobre os escândalos de corrupção na FIFA, usando o futebol como pano de fundo para uma trama política por Reprodução
This Is Football (2019) | Série documental que apresenta histórias humanas ligadas ao futebol em diferentes partes do mundo, indo além dos grandes clubes. por Reprodução
Maradona no México (2019) | A série acompanha a passagem de Diego Maradona como treinador do Dorados, misturando futebol, caos e carisma. por Reprodução
Apache: La Vida de Carlos Tevez (2019) | Série biográfica que retrata a infância difícil de Carlos Tevez e sua ascensão no futebol argentino e mundial por Reprodução
Captains (2022) | A série acompanha líderes de seleções nacionais durante competições internacionais, destacando pressão, responsabilidade e liderança. por Reprodução
Becoming Champions (2018) | Cada episódio revisita a trajetória de seleções campeãs do mundo, contextualizando títulos, jogadores e momentos históricos. por Reprodução
All or Nothing: Manchester City (2018) | Documentário que revela os bastidores de uma temporada histórica do clube inglês, com acesso inédito a jogadores, comissão técnica e decisões internas. por Reprodução
1 de 10
Ted Lasso (2020–) | Com humor e sensibilidade, a série acompanha um técnico americano que assume um clube inglês e transforma o vestiário com empatia e liderança.

