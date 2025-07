NADA DE DESISTIR

Nestor valoriza poder de reação do Bahia contra o Fortaleza: 'Lutar até o fim'

Mesmo com gol anulado e pênalti ignorado, meia valoriza empate e permanência no G-4

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 18:55

Rodrigo Nestor Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Bahia empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado (19), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Tricolor baiano saiu atrás no placar, chegou a empatar com um gol de cabeça de Everton Ribeiro, mas o lance foi anulado com auxílio do VAR, que identificou uma falta na origem da jogada. Nos acréscimos, uma nova decisão controversa: Cauly foi tocado na área por Yago Pikachu, mas tanto o árbitro quanto o VAR ignoraram o lance e mandaram o jogo seguir. >

Apesar das controvérsias, Rodrigo Nestor, autor do gol de empate da equipe, preferiu não comentar a atuação da arbitragem. Ele destacou a importância do ponto conquistado fora de casa em um clássico regional, que levou o Bahia aos 25 pontos e manteve o time, momentaneamente, no G-4 do campeonato.>

“A gente sabia que seria um jogo muito difícil, porque, apesar da colocação deles na tabela, eles têm um time qualificado. Houve troca de treinador, e isso às vezes faz com que o jogador queira mostrar ainda mais. Então, sabíamos que eles entrariam em campo com muita vontade”, disse à transmissão do Premiere.>

“Acho que, em um momento de felicidade do Marinho, eles fizeram um belo gol, mas o ponto forte da nossa equipe é não desistir, é lutar até o final. Empatamos, tivemos chance de virar o jogo, mas no Brasileirão o importante é sempre somar pontos. Quem quer estar lá em cima precisa pontuar constantemente. E hoje a gente sai daqui com esse ponto”, concluiu.>

