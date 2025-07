BRASILEIRÃO

Vitória x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste domingo (20), no Barradão, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 18:00

Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vitória x Red Bull Bragantino ao vivo

A partida entre Vitória e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). >

Vitória

Após dois jogos como visitante, o técnico Fábio Carille comandará o Vitória pela primeira vez no Barradão. A equipe ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 12 pontos em 14 partidas. O Leão venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu outros seis, com 10 gols marcados e 15 sofridos — saldo negativo de cinco. A defesa demonstra consistência relativa, mas o setor ofensivo precisa melhorar para tirar o time do Z-4. >

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta vive uma de suas melhores campanhas na elite do futebol brasileiro. Com 27 pontos, o Bragantino está na terceira colocação, empatado em pontos com o Flamengo e três atrás do líder Cruzeiro. A equipe comandada por Fernando Seabra mantém um desempenho sólido e consistente, figurando como uma das candidatas à disputa direta pelo título. >

Prováveis escalações de Vitória x Red Bull Bragantino

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Lucas Braga e Renzo López. Técnico: Fábio Carille>

Red Bull Bragantino: Cleiton; Hurtado, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Guilherme; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Pitta e Mosquera. Técnico: Fernando Seabra>

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Red Bull Bragantino >

Campeonato: Série A do Campeonato Brasileiro 2025>

Rodada: 15ª rodada>

Data: Sábado, 19 de julho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Barradão, Salvador - BA>

Onde assistir: Premiere>

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)>

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)>