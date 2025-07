BRASILEIRÃO

São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no Morumbi, em São Paulo, às 21h

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (19), às 21h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir São Paulo x Corinthians ao vivo

São Paulo

O Tricolor vive momento delicado no Brasileirão. A equipe não vence há cinco jogos e ocupa a 16ª colocação, com apenas 13 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. A partida marca um momento especial para Hernán Crespo, que comandará o São Paulo no Morumbi com público pela primeira vez. O treinador retorna ao clube após sua primeira passagem ter ocorrido durante a pandemia. >