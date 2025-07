BRASILEIRÃO

Vasco x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada no São Januário, no Rio de Janeiro, às 17h30

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 13:30

Vasco Crédito: Dikran Sahagian/Vasco da Gama

Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Vasco x Grêmio ao vivo

A partida entre Vasco e Grêmio terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video (streaming). >

Vasco

O Vasco vem de duas derrotas consecutivas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e ainda busca sua primeira vitória no retorno das competições. Na última partida, foi goleado pelo Independiente del Valle na ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time comandado por Fernando Diniz tenta se reerguer diante da torcida em São Januário. >

Grêmio

O Grêmio teve um reinício misto na temporada. A equipe venceu o São José na final da Recopa Gaúcha, mas na sequência sofreu derrotas para o Cruzeiro e para o Alianza Lima. Sob o comando de Mano Menezes, o Tricolor busca retomar a consistência no Campeonato Brasileiro. >

Prováveis escalações de Vasco x Grêmio

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Garré e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.>

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Edenilson e Kike Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes. >

Ficha do Jogo

Jogo: Vasco x Grêmio

>

Campeonato: Brasileirão Série A 2025>

Rodada: 15ª rodada>

Data: Sábado, 19 de julho de 2025>

Horário: 17h30 (de Brasília)>

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ>