Adolescente de 13 anos é morto a tiros brincando de bicicleta em praça de Camaçari

Vítima foi surpreendida na noite de quarta-feira (23)

Wendel de Novais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:30

Vítima estava brincando de bicicleta Crédito: Reprodução

Uma noite que era para ser de brincadeira acabou na execução de um adolescente de apenas 13 anos na quarta-feira (23) em uma praça no bairro da Gleba E, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).. De acordo com informações iniciais, a vítima foi surpreendida por um suspeito que atirou ao menos dez vezes contra ela no local conhecido por ser um espaço para crianças. >

Ainda segundo os primeiros relatos, houve correria e o adolescente até tentou fugir depois dos primeiros disparos, mas acabou caindo em uma calçada do local. Ao ver a vítima caída no local, os populares ainda tentaram socorrer, mas não houve possibilidade de salvá-la por conta do número de ferimentos provocados pela ação criminosa. >

PM foi acionada para o caso 1 de 5

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte e informou que foi acionada através do 12º Batalhão para averiguar a informação de disparos. Segundo a corporação, por conta do rápido acionamento, uma equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos, mas não foi possível evitar o óbito. >

Depois de agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizarem a perícia e a remoção do corpo, o caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e tem investigação a cargo da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Diligências já são realizadas pela unidade especializada para apurar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação. >