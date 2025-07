VEJA

Câmera do CV: vídeos da ataques da facção são encontrados em celulares de traficantes

Operação acabou na morte de cinco integrantes do grupo criminoso

Wendel de Novais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:50

Vídeos foram encontrados em celulares dos traficantes Crédito: Reprodução

Além da morte de cinco traficantes do Comando Vermelho (CV), a operação deflagrada em Caraíva contra a facção revelou detalhes de semanas de ataques do grupo na região. Entre os detalhes, estão vídeo registrados pelos próprios traficantes de momentos em que eles invadiam territórios onde estavam facções rivais. >

Um dos registros é feito em Caraíva nas imediações de residências localizadas em uma área de mata no extremo-sul do estado. No vídeo, os traficantes protagonizam um tiroteio “A parada está como? Nós estamos dentro, meu grupo sufoca. Bem na biqueira [boca de fumo dos ‘comédia’ [rivais] atuando e mantendo”, fala um traficante. >

Veja as imagens feitas pelo CV 1 de 6

Em outra imagem, após atacarem um acampamento no meio da mata, os traficantes mostram itens roubados por eles. “Olha aí as coisas dos ‘comédia’. Perderam tudo. Aì Coringa manda mais [traficantes atacarem]. Aqui é CV! Os caras correram e largaram tudo. Olha o acampamento deles, pegamos tudo. Pegamos todos boiando aqui”, fala outro traficante depois do confronto. >

Entre os cinco traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos na operação em Caraíva, está Gabriel Lima da Silva. Mais conhecido como Cobrinha, além de ser integrante de bondes que atacavam territórios com atuação de facções rivais, o traficante foi responsável por um crime que chocou a Bahia: a morte de Anna Luiza Lima Brito, que foi sequestrada e esquartejada por ele em Eunápolis. >

Câmera do CV: vídeos da ataques da facção são encontrados em celulares de traficantes https://t.co/T1HII5nO1F pic.twitter.com/Z5Qqx7OWcR — Jornal Correio (@correio24horas) July 24, 2025

Segundo fonte policial, apesar de ser localizado em Caraíva, Cobrinha estava presente na cidade quando Anna foi morta. “Gabriel Lima da Silva, vulgo cobrinha, morreu em confronto com a polícia na Operação Vértice Zero. Ele participou da morte, esquartejamento e decapitação de Anna Luiza, ocorrido no dia 25/06. Anna Luiza é a jovem flagrada em um vídeo quando um homem é morto dentro de um mercadinho”, detalhou a fonte, que não será identificada. >

A morte citada pela fonte é de Matheus Rodrigues de Souza, 24 anos, executados a tiros em uma loja de conveniência no dia 23 de junho na companhia de Anna. Segundo fontes consultadas pela reportagem na época, a vítima integrava o CV e teria sido entregue por Anna para rivais do Bonde do Maluco (BDM), grupo rival. Um dia após o ataque, a jovem, que estaria tentando mudar de lado, foi raptada por Cobrinha. >

Ela, no entanto, não a última a ser morta pelo traficante de maneira brutal. No último sábado (19), o bonde do CV integrado por Cobrinha teria executado, esquartejado e decapitado um casal em condições similares, considerando que os crimes foram realizados em meio a uma disputa armada por territórios entre facções criminosas. >