Traficante que esquartejou e decapitou jovem na Bahia é morto pela polícia

Gabriel Lima da Silva foi morto em confronto com policiais

Wendel de Novais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:15

Gabriel Lima da Silva. o Cobrinha Crédito: Reprodução

Entre os cinco traficantes do Comando Vermelho (CV) mortos em uma operação em Caraíva, no extremo-sul da Bahia, está Gabriel Lima da Silva. Mais conhecido como Cobrinha, além de ser integrante de bondes que atacavam territórios com atuação de facções rivais, o traficante foi responsável por um crime que chocou a Bahia: a morte de Anna Luiza Lima Brito, que foi sequestrada e esquartejada por ele em Eunápolis. >

Segundo fonte policial, apesar de ser localizado em Caraíva, Cobrinha estava presente na cidade quando Anna foi morta. “Gabriel Lima da Silva, vulgo cobrinha, morreu em confronto com a polícia na Operação Vértice Zero. Ele participou da morte, esquartejamento e decapitação de Anna Luiza, ocorrido no dia 25/06. Anna Luiza é a jovem flagrada em um vídeo quando um homem é morto dentro de um mercadinho”, detalhou a fonte, que não será identificada. >

A morte citada pela fonte é de Matheus Rodrigues de Souza, 24 anos, executados a tiros em uma loja de conveniência no dia 23 de junho na companhia de Anna. Segundo fontes consultadas pela reportagem na época, a vítima integrava o CV e teria sido entregue por Anna para rivais do Bonde do Maluco (BDM), grupo rival. Um dia após o ataque, a jovem, que estaria tentando mudar de lado, foi raptada por Cobrinha. >

Ela, no entanto, não a última a ser morta pelo traficante de maneira brutal. No último sábado (19), o bonde do CV integrado por Cobrinha teria executado, esquartejado e decapitado um casal em condições similares, considerando que os crimes foram realizados em meio a uma disputa armada por territórios entre facções criminosas. >