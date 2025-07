CHOQUE

Nigeriano se emociona ao comer acarajé em Salvador e reconhecer sabor do akará, típico do seu país

Jamal se emocionou com a semelhança entre o acarajé vendido nas ruas de Salvador

O acarajé é feito com massa de feijão-fradinho, cebola e sal, frito no azeite de dendê e recheado com vatapá, caruru, camarão seco, salada e pimenta. O prato tem origem na cultura iorubá, presente principalmente na Nigéria e no Benim, e chegou ao Brasil com os africanos escravizados.>