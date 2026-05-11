VIOLÊNCIA

Homem é preso após assaltar motorista de aplicativo com tesoura em Salvador

Suspeito foi localizado por policiais militares após tentar fugir no Caminho das Árvores

Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:49

Policial militar Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após assaltar um motorista de aplicativo no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito utilizou uma tesoura para ameaçar a vítima, encostando o objeto no pescoço do motorista durante o assalto.

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O crime aconteceu por volta das 21h, nas proximidades de uma das entradas secundárias de um centro comercial da região. Após roubar os pertences da vítima, o homem tentou fugir para a parte interna do estabelecimento para despistar os policiais.

Equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que realizavam rondas preventivas na área, localizaram e interceptaram o suspeito logo após o crime.