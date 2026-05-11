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Homem é preso após assaltar motorista de aplicativo com tesoura em Salvador

Suspeito foi localizado por policiais militares após tentar fugir no Caminho das Árvores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:49

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após assaltar um motorista de aplicativo no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito utilizou uma tesoura para ameaçar a vítima, encostando o objeto no pescoço do motorista durante o assalto.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

O crime aconteceu por volta das 21h, nas proximidades de uma das entradas secundárias de um centro comercial da região. Após roubar os pertences da vítima, o homem tentou fugir para a parte interna do estabelecimento para despistar os policiais.

Equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que realizavam rondas preventivas na área, localizaram e interceptaram o suspeito logo após o crime.

Os pertences do motorista foram recuperados e devolvidos. O homem preso foi encaminhado à delegacia junto com o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

Polícia

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