Homem é preso após assaltar motorista de aplicativo com tesoura em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:49
Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (10) após assaltar um motorista de aplicativo no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito utilizou uma tesoura para ameaçar a vítima, encostando o objeto no pescoço do motorista durante o assalto.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
O crime aconteceu por volta das 21h, nas proximidades de uma das entradas secundárias de um centro comercial da região. Após roubar os pertences da vítima, o homem tentou fugir para a parte interna do estabelecimento para despistar os policiais.
Equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que realizavam rondas preventivas na área, localizaram e interceptaram o suspeito logo após o crime.
Os pertences do motorista foram recuperados e devolvidos. O homem preso foi encaminhado à delegacia junto com o material apreendido, onde a ocorrência foi registrada.