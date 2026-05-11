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Empresário é executado na frente da própria loja na Bahia e câmeras flagram o crime

Êxodo Santos de Jesus, 37 anos, foi surpreendido por atirador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:26

Êxodo foi morto na frente da própria loja
Êxodo foi morto na frente da própria loja Crédito: Reprodução

Um empresário identificado Êxodo Santos de Jesus, 37 anos, foi assassinado a tiros em frente ao próprio estabelecimento comercial na cidade de Gandu, no sul da Bahia, no sábado (9).

O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil. Êxodo era muito conhecido na região por atuar no comércio local estava em frente à loja que tem quando foi surpreendido pelo atirador.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As imagens de segurança mostram o momento em que um homem usando camisa listrada chega ao local em uma motocicleta. Ainda com o capacete na cabeça, o suspeito desce do veículo e caminha em direção à vítima.

Êxodo estava apoiado na janela de um carro estacionado quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu do local na motocicleta.

A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. Segundo informações da TV Santa Cruz, a vítima teria se envolvido em um desentendimento em um bar na cidade de Piraí do Norte, que fica a cerca de 19 quilômetros de Gandu, horas antes do assassinato.

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Bahia Empresário Morto Loja

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