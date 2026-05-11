Empresário é executado na frente da própria loja na Bahia e câmeras flagram o crime

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:26
Um empresário identificado Êxodo Santos de Jesus, 37 anos, foi assassinado a tiros em frente ao próprio estabelecimento comercial na cidade de Gandu, no sul da Bahia, no sábado (9).
O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil. Êxodo era muito conhecido na região por atuar no comércio local estava em frente à loja que tem quando foi surpreendido pelo atirador.
Caso é investigado pela Polícia Civil
As imagens de segurança mostram o momento em que um homem usando camisa listrada chega ao local em uma motocicleta. Ainda com o capacete na cabeça, o suspeito desce do veículo e caminha em direção à vítima.
Êxodo estava apoiado na janela de um carro estacionado quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu do local na motocicleta.
A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. Segundo informações da TV Santa Cruz, a vítima teria se envolvido em um desentendimento em um bar na cidade de Piraí do Norte, que fica a cerca de 19 quilômetros de Gandu, horas antes do assassinato.