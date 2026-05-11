BAHIA

Empresário é executado na frente da própria loja na Bahia e câmeras flagram o crime

Êxodo Santos de Jesus, 37 anos, foi surpreendido por atirador

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:26

Êxodo foi morto na frente da própria loja Crédito: Reprodução

Um empresário identificado Êxodo Santos de Jesus, 37 anos, foi assassinado a tiros em frente ao próprio estabelecimento comercial na cidade de Gandu, no sul da Bahia, no sábado (9).

O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil. Êxodo era muito conhecido na região por atuar no comércio local estava em frente à loja que tem quando foi surpreendido pelo atirador.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As imagens de segurança mostram o momento em que um homem usando camisa listrada chega ao local em uma motocicleta. Ainda com o capacete na cabeça, o suspeito desce do veículo e caminha em direção à vítima.

Êxodo estava apoiado na janela de um carro estacionado quando o criminoso se aproximou e efetuou os disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu do local na motocicleta.