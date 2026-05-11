SORTE

Aposta de Salvador fatura R$ 120 mil na Mega-Sena; confira resultado

Duas apostas acertaram a quina na capital baiana no sorteio realizado no sábado (9)

Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:24

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Duas apostas de Salvador acertaram cinco dezenas no concurso 3006 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (9), e faturaram até R$ 120 mil.

Uma das apostas vencedoras foi registrada na Loteria Salvador Trade e levou R$ 59.801,78 com um jogo simples de seis números. A outra aposta foi feita na Sorte Fácil, em um bolão com sete números e dez cotas. Como o jogo teve dois prêmios na faixa da quina, o valor total recebido chegou a R$ 119.603,50.

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As dezenas sorteadas foram: 25, 42, 45, 48, 50 e 60.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou novamente. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (12), é de R$ 52 milhões.