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Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 06:35

Salvador terá semana com sol forte
Salvador terá semana com sol e nebulosidade Crédito: Shutterstock

Os moradores de Salvador devem enfrentar uma semana marcada por sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. Segundo o Climatempo, as temperaturas na capital baiana devem variar entre 23°C e 31°C.

Nesta segunda-feira (11), o tempo será de sol entre nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. A máxima pode chegar aos 31°C, com 76% de chance de chuva.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Na terça-feira (12), a previsão indica aumento no volume de precipitações. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e também durante a noite. A chance de chuva é de 85%, com acumulado previsto de 15,1 mm.

Já na quarta-feira (13), o tempo fica mais firme, apesar da presença de nuvens. A previsão aponta baixo volume de chuva e máxima de 28°C.

Entre quinta-feira (14) e sábado (16), Salvador segue com cenário semelhante, alternando períodos de sol, muitas nuvens e pancadas rápidas de chuva. As máximas devem variar entre 27°C e 28°C.

A previsão também indica alta probabilidade de arco-íris em diferentes dias da semana, além de índices elevados de radiação UV.

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