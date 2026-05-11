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Jovem de 19 anos e homem morrem em acidente grave em Itacaré

Jovem conhecido como Pinho pilotava motocicleta quando atingiu homem que caminhava pela pista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:02

Sidney tinha 19 anos e morreu em acidente
Sidney tinha 19 anos e morreu em acidente Crédito: Reprodução

Uma tragédia registrada na noite deste domingo (10), Dia das Mães, deixou duas pessoas mortas na BA-001, no trecho entre Itacaré e a região da Matinha, próximo ao trevo de Maraú, sentido Camamu, no sul da Bahia.

Entre as vítimas está o jovem Sidney Quelves Dias de Almeida, de 19 anos, conhecido como Pinho. O outro morto foi identificado como Ricardo Silva Santos, de 45 anos. Segundo informações iniciais, Sidney pilotava uma motocicleta quando atingiu Ricardo, que caminhava pela rodovia.

Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente

Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
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Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução
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Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente por Reprodução

Equipes do Samu 192 foram acionadas, mas ao chegarem ao trecho encontraram os dois já sem sinais vitais. Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Itacaré divulgou notas de pesar lamentando o ocorrido.

Sobre Sidney, a gestão municipal afirmou: “A partida tão precoce de Sidney deixa toda a nossa comunidade consternada. Um jovem com sonhos, caminhos e uma vida inteira pela frente, interrompida de forma repentina, causando dor e comoção entre familiares, amigos e todos que o conheciam”.

Em relação a Ricardo, a prefeitura também manifestou solidariedade à família. “Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilhavam da convivência e amizade de Ricardo. Sua partida deixa marcas de saudade e comoção entre todos que o conheciam”, informou a nota.

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Tags:

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