Jovem de 19 anos e homem morrem em acidente grave em Itacaré

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:02
Uma tragédia registrada na noite deste domingo (10), Dia das Mães, deixou duas pessoas mortas na BA-001, no trecho entre Itacaré e a região da Matinha, próximo ao trevo de Maraú, sentido Camamu, no sul da Bahia.
Entre as vítimas está o jovem Sidney Quelves Dias de Almeida, de 19 anos, conhecido como Pinho. O outro morto foi identificado como Ricardo Silva Santos, de 45 anos. Segundo informações iniciais, Sidney pilotava uma motocicleta quando atingiu Ricardo, que caminhava pela rodovia.
Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente
Equipes do Samu 192 foram acionadas, mas ao chegarem ao trecho encontraram os dois já sem sinais vitais. Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Itacaré divulgou notas de pesar lamentando o ocorrido.
Sobre Sidney, a gestão municipal afirmou: “A partida tão precoce de Sidney deixa toda a nossa comunidade consternada. Um jovem com sonhos, caminhos e uma vida inteira pela frente, interrompida de forma repentina, causando dor e comoção entre familiares, amigos e todos que o conheciam”.
Em relação a Ricardo, a prefeitura também manifestou solidariedade à família. “Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilhavam da convivência e amizade de Ricardo. Sua partida deixa marcas de saudade e comoção entre todos que o conheciam”, informou a nota.