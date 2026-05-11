TRAGÉDIA

Jovem de 19 anos e homem morrem em acidente grave em Itacaré

Jovem conhecido como Pinho pilotava motocicleta quando atingiu homem que caminhava pela pista

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:02

Sidney tinha 19 anos e morreu em acidente Crédito: Reprodução

Uma tragédia registrada na noite deste domingo (10), Dia das Mães, deixou duas pessoas mortas na BA-001, no trecho entre Itacaré e a região da Matinha, próximo ao trevo de Maraú, sentido Camamu, no sul da Bahia.

Entre as vítimas está o jovem Sidney Quelves Dias de Almeida, de 19 anos, conhecido como Pinho. O outro morto foi identificado como Ricardo Silva Santos, de 45 anos. Segundo informações iniciais, Sidney pilotava uma motocicleta quando atingiu Ricardo, que caminhava pela rodovia.

Sidney tinha 19 anos e morreu no acidente 1 de 11

Equipes do Samu 192 foram acionadas, mas ao chegarem ao trecho encontraram os dois já sem sinais vitais. Após a confirmação das mortes, a Prefeitura de Itacaré divulgou notas de pesar lamentando o ocorrido.

Sobre Sidney, a gestão municipal afirmou: “A partida tão precoce de Sidney deixa toda a nossa comunidade consternada. Um jovem com sonhos, caminhos e uma vida inteira pela frente, interrompida de forma repentina, causando dor e comoção entre familiares, amigos e todos que o conheciam”.