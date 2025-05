TENDÊNCIA

'Babá de milionário' de 35 anos? Influencer viraliza ao mostrar rotina de trabalho luxuosa

Giuliana Passarelli trabalha como braço direito de um empresário milionário e compartilha sua rotina no TikTok

Formada em marketing pela ESPM, Giuliana organiza toda a vida pessoal do chefe, com quem mantém relação de confiança total: gerencia contas bancárias, contrata equipe de apoio e até escolhe o carro do dia com base na cor do tênis. Apesar de o contrato CLT estabelecer expediente das 9h às 17h, ela está praticamente 24 horas disponível, inclusive em férias.>