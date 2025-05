EM RECUPERAÇÃO

Ex-atriz da Globo desabafa após ser atropelada em restaurante de luxo: 'Podia ter morrido'

Mara Carvalho contou como incidente ocorreu: 'Senti muita dor'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 14:36

Mara Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mara Carvalho desabafou após ser atropelada pelo próprio carro na saída de restaurante Rubaiyat, na noite de sábado (17), em São Paulo. A artista, que é mãe do ator Bruno Fagundes, estava deixando o estabelecimento acompanhada do namorado, o presidente do São Paulo, Julio Casares, quando foi atingida por um manobrista que manobrava o veículo.>

"Quando me despedi do meu namorado, o manobrista ré e me jogou no chão. Bati a cabeça no asfalto e o cotovelo também, acho que no reflexo de tentar me proteger da queda. Não cheguei a desmaiar, mas senti muita dor. A cabeça parecia que ia explodir e o cotovelo doía tanto que eu não conseguia nem reagir. Foi uma pancada muito forte", falou, em entrevista ao gshow.>

"A princípio, fiquei meio perdida, mas levantei rápido. Acho que foi para mostrar a mim mesmo que conseguia caminhar, que não tinha quebrado nada, porque há sim o medo de sobreviver, mas ficar com alguma deficiência", completou.>

Mara, que mantém uma rotina regrada de atividades físicas e alimentação balanceada, disse que a vida como atleta a salvou. "O que ficou de mensagem para mim com isso tudo é que podemos morrer a qualquer segundo. Do nada. Por negligência de alguém que nem sabe quem você é. Eu poderia ter batido a cabeça com mais força, poderia ter ficado muito pior. Acho que o fato de eu ser atleta, de ter uma musculatura forte, me salvou. É preciso mais cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um. E pode matar! Foi uma pancada muito forte. Eu realmente podia ter morrido".>

Ela foi levada ao hospital pelo filho, o ator Bruno Fagundes, que fez boletim de ocorrência contra o restaurante. "Fiz tomografia, vários exames, radiografias, para ver se não tinha fraturado algum osso. Não sei se pela dor ou pela pancada na cabeça, vomitei três vezes. Levei pontos no cotovelo, mas, a principio está tudo normal", afirmou a atriz.>

A artista também acusou o Rubaiyat de não prestar assistência no momento do acidente. "Só quando eu já estava no hospital, o gerente do Rubaiyat ligou perguntando se precisava de alguma coisa, se ele deveria arcar com alguma despesa. O dono do restaurante também falou com o Júlio, com os amigos, com o próprio Bruno, mas só depois".>

Em nota, o Rubaiyat disse que ofereceu ajuda a Mara, que teria recusado a assistência. Também garantiu que a equipe do estacionamento passará por treinamento.>

"Lamentamos profundamente o incidente envolvendo a sra. Mara Carvalho ocorrido em um de nossos restaurantes na tarde do dia 17 de maio.>

Durante o procedimento de manobra do veículo da própria cliente, um de nossos manobristas acidentalmente a atingiu, causando sua queda. A sra. Mara Carvalho se levantou rapidamente após o ocorrido.>

Nossa equipe ofereceu imediatamente assistência e transporte ao hospital, bem como um motorista para conduzi-la, ofertas que foram recusadas pela cliente, que optou por deixar o local conduzindo seu veículo.>

Ao sermos informados que ela havia posteriormente buscado atendimento médico, enviamos um representante ao hospital, onde renovamos a ela nossa disponibilidade de prestar todo o suporte necessário.>

O Rubaiyat está revisando seus protocolos de estacionamento e treinamento da equipe de manobristas para prevenir futuros incidentes.>